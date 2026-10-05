ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил председатель банка Петр Фрадков на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Белоруссия является абсолютным приоритетом и всегда являлась", - сказал Фрадков.

Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия, партнерских связей в Белоруссии имеет важное значение.

"Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям", - отметил он. В числе таких направлений - межбанковское взаимодействие, сотрудничество с промышленными предприятиями, а в перспективе также и работа в сфере лизинговых услуг.

"Мы всегда были, являемся и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы Белоруссии в целом, одним из крупных кредиторов банков. Для нас это важно. Мы это направление развиваем", - сказал Фрадков, характеризуя уровень межбанковского взаимодействия.

Работа с промышленными компаниями Белоруссии, по его словам, продолжается. В круг деловых партнеров входят "МАЗ", "БЕЛАЗ", а также Белорусская железная дорога.

"Сейчас проходим все необходимые процедуры по работе с государственной лизинговой компанией", - кратко обрисовал перспективы сотрудничества на белорусском финансовом рынке Фрадков.

"Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Белоруссии и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком", - сказал Лукашенко, которого цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Банк ПСБ по итогам второго квартала 2026 года занимает пятое место по размеру активов и собственного капитала в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".