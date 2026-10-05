Россия в сентябре экспортировала более 2,4 млн т пшеницы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские экспортеры зерна на фоне трудностей с логистикой в Азово-Черноморском бассейне осваивают альтернативные маршруты отгрузок, часть их нацелена на порты Балтики и железную дорогу.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в сентябре экспорт пшеницы превысил 2,4 млн тонн.

"В минувшем месяце большой объем был перевезен по железной дороге - свыше 1 млн тонн. Рекорд поставили порты Балтики - также свыше 1 млн тонн", - сказал он.

Ранее Рылько сообщал, что в июне-сентябре экспорт пшеницы составил 6,4 млн тонн.

Сентябрьский экспорт зерновых и зернобобовых культур в целом он оценил в выше 3 млн тонн. "Было экспортировано много гороха, ячмень отправляли и кукурузу", - сообщил он.