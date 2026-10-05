ГТЛК получила 24,3 млрд рублей из ФНБ на льготный лизинг вертолетов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АО "ГТЛК" (входит в группу ВЭБ.РФ) получило 24,3 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению вертолетного парка.

Средства будут направлены на финансирование поставок вертолетов Ми-8, их передача российским авиакомпаниям запланирована на 2026-2027 гг, сообщил лизингодатель.

Деньги предоставляются посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуски серии 004Р-04 и 004Р-05 по закрытой подписке в пользу Минфина РФ, купонный доход установлен в размере 1,5% годовых, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, с 2017 года ГТЛК передала российским перевозчикам 232 новых отечественных вертолета, в том числе 86 - в рамках ФНБ-проекта. Последний был утвержден правительством в 2023 году, его стоимость составила 45,9 млрд руб., из них почти вся сумма - 44,5 млрд руб. – была привлечена из ФНБ. В июле этого года правительство разрешило выделить из ФНБ на продолжение проекта еще 24,3 млрд руб. (при его общей стоимости 48,5 млрд руб.). Эти, а также заемные средства должны обеспечить поставки 72 Ми-8 до 2027 года включительно.