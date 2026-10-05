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Новый фильм с Томом Крузом может стать одним из крупнейших кассовых провалов в истории

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Фильм "Диггер" (Digger), черная комедия с Томом Крузом, собрал всего $8 млн в дебютный уикенд в кинотеатрах США и Канады при предполагаемом бюджете в $160-180 млн.

Кино может стать одним из крупнейших кассовых провалов не только этого года, но и в истории кинематографа, пишет The Variety. Киностудия Warner Bros. ожидала, что за первые выходные фильм соберет $18-20 млн, однако зрителей отпугнули негативные отзывы. В остальном мире сборы составили $12 млн. Для того, чтобы студия вышла в плюс, фильму нужно собрать в совокупности около $350 млн, говорят эксперты.

"Для черной комедии показатели неплохие. Но черные комедии обычно обладают скромным бюджетом, а это не маленькое кино, это фильм с Томом Крузом", - отметил аналитик Franchise Re Дэвид Гросс.

Лидером проката в Северной Америке стал триллер "Тайный дневник Верити" (Verity), снятый по бестселлеру Колин Гувер. Фильм с Энн Хэтуэй и Джошем Хартнеттом заработал $32,6 млн в первые выходные после премьеры при бюджете в $40 млн. Еще $30 млн ему принес остальной мир. В отличие от "Диггера", фильму не помешал прохладный прием - он получил зрительскую оценку "C+" на сайте CinemaScore и всего 34% положительных рецензий критиков на площадке Rotten Tomatoes.

Второе место сохранил фильм по видеоигре "Обитель зла" (Resident Evil). В свои третьи выходные в прокате кино заработало $12,5 млн, а его общие сборы в Северной Америке достигли $124,8 млн, в остальном мире - $120 млн.

США Том Круз Warner Bros Rotten Tomatoes
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