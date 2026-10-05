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"Росагролизинг" даст аграриям юга РФ льготную отсрочку по лизинговым платежам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику.

Как сообщается в пресс-релизе компании, программа льготной отсрочки лизинговых платежей утверждена. "Она носит адресный характер: распространяется на лизингополучателей из регионов, которым Минсельхозом РФ подтверждена необходимость поддержки в связи с ситуацией на зерновом рынке. Мера начинает действовать с 12 октября и распространяется на хозяйства включенных в перечень территорий", - говорится в сообщении.

Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе: возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания.

"Сельское хозяйство - отрасль, где год может не сложиться по причинам, от самого хозяйства не зависящим. В такой ситуации важнее всего не дать предприятию выйти из строя: сохранить технику в работе и закрыть сезон", - заявил генеральный директор "Росагролизинг" Владимир Балтер, процитированный в пресс-релизе.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2025 году компания передала в лизинг более 14 тыс. единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 млрд рублей.

Выручка в 2025 году составила 31,3 млрд рублей против 24,7 млрд рублей в 2024 году, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей соответственно.

В последние годы "Росагролизинг" диверсифицирует бизнес за счет поставок техники для других отраслей, создания машинно-технологических компаний, которые оказывают аграриям услуги в обработке сельхозугодий.

Росагролизинг
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