Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2320п по индексу МосБиржи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на надеждах снижения геополитических рисков и продолжения переговорного трека по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent откатился к $101 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля подскочил в район 2320 пунктов, обновив максимум закрытия за полторы недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2319,57 пункта (+1,9%), индекс РТС - 860,36 пункта (+0,1%). Из индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Северстали" (+5,3%), "НЛМК" (+5,2%), "ММК" (+5%), ПАО "Группа Позитив" (+5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+5%); упали бумаги банка "Санкт-Петербург" (-7,5%, до 250,88 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (выплаты - 19,17 рубля на акцию).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 октября, составил 84,9309 руб. (+1,45 рубля).

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