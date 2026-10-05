Поиск

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2320п по индексу МосБиржи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на надеждах снижения геополитических рисков и продолжения переговорного трека по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent откатился к $101 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля подскочил в район 2320 пунктов, обновив максимум закрытия за полторы недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2319,57 пункта (+1,9%), индекс РТС - 860,36 пункта (+0,1%). Из индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Северстали" (+5,3%), "НЛМК" (+5,2%), "ММК" (+5%), ПАО "Группа Позитив" (+5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+5%); упали бумаги банка "Санкт-Петербург" (-7,5%, до 250,88 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (выплаты - 19,17 рубля на акцию).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 октября, составил 84,9309 руб. (+1,45 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин разрешил UniCredit реорганизовать Юникредит банк и разделить бизнес в РФ

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

 Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

В РФ с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти $180 млн наличных

Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12100 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов