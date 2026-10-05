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Рубль в понедельник сильно упал к юаню

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань существенно вырос на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник, рубль заметно опустился на сообщении о том, что Минфин РФ с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в рамках бюджетного правила в 5 раз, до 12,7 млрд руб. в день. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,754 руб., что на 25,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги при этом проходили в условиях "тонкого" рынка из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работают.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 6 октября на 1,45 рубля, до 84,9309 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,01 рубля, до 95,3349 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 сентября по 6 октября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей. Таким образом, покупка валюты с 7 октября вырастет чуть более чем в 5 раз.

ЦБ РФ в II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 октября по 6 ноября 2026 года увеличит покупку валюты до 12,12 млрд рублей (с 7 сентября по 6 октября покупает ее объемом 1,92 млрд рублей).

Рубль может продолжить ослабление по отношению к юаню в ближайшее время, курс пары способен предпринять попытку пробоя круглого уровня в 12,8 руб. за юань, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Давление на курс рубля в понедельник оказала информация о том, что в новый месячный период с 7 октября по 6 ноября 2026 года ЦБ увеличит объем ежедневных покупок инвалюты в 6,3 раза (до 12,12 млрд руб.) в рамках исполнения Минфином бюджетного правила.

Правда, отмечает эксперт, это свидетельствует о существенному росте нефтегазовых доходов госбюджета, что на более долгосрочном горизонте способно оказать ощутимую поддержку рублю.

С другой стороны, указывает Бабин, спрос на иностранную валюту может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе на фоне зарубежных закупок топлива, а также компонентов, необходимых для восстановления выбывающих из-за геополитической обстановки производственных мощностей и инфраструктуры.

"Поэтому рубль некоторое время может продолжать дешеветь, пара CNY/RUB способна в ближайшие сессии предпринять попытку пробоя круглого уровня 12,8 руб." - пишет аналитик.

Курсы валютных пар доллар/рубль и евро/рубль в отсутствие резких изменений геополитического фона могут двигаться на текущей неделе в диапазонах 83-84,6 руб./$1 и 93,8-95,7 руб./EUR1 соответственно, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт подчеркивает существенное увеличение объемов покупки валюты в октябре в рамках бюджетного правила. "Рубль уже отреагировал на объявление новых параметров некоторым ослаблением, однако мы считаем эту реакцию преимущественно краткосрочной и ожидаем, что она в значительной степени будет отыграна к концу понедельника - первой половине вторника", - пишет Кравченко.

Увеличение покупок валюты во многом отражает ожидаемые более высокие нефтегазовые доходы, поэтому в среднесрочной перспективе для рубля принципиально ничего не меняется, указывает он: поддержка со стороны высоких цен на нефть и встречный спрос на валюту в рамках бюджетного правила в значительной степени должны нейтрализовать друг друга.

Однако различия в лагах между динамикой нефтяных цен, поступлением экспортной выручки, ее продажей на внутреннем рынке и проведением бюджетных операций могут приводить к тому, что краткосрочный баланс спроса и предложения валюты будет заметно отклоняться в ту или иную сторону, говорится в комментарии.

"На предстоящую неделю при отсутствии резких изменений геополитического фона ожидаем курс доллара в диапазоне 83-84,6 руб./$1, евро - 93,8-95,7 руб./EUR1", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок возобновили активное снижение вечером в понедельник.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 1,06% до $101,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,99%, до $90,2 за баррель.

Ранее в ходе торгов цены на нефть снижались на фоне пятничного решения стран G7 высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива в ближайшие четыре месяца.

В то же время экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года. Эксперты, однако, предупреждают о рисках дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива из-за продолжающегося конфликта.

Текущий нефтяной кризис будет преодолен, и ведущую роль в этом сыграют совместные действия стран ОПЕК+, такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания "семерки добровольцев" стран ОПЕК+, а также мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что на комитете была отмечена "достаточно волатильная и напряженная" ситуация на нефтяном рынке, где наблюдается дефицит.

"При этом страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок, логистики. И это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, на волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи", - сказал Новак.

"Уверен, что текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолен, в том числе ведущую роль будут обеспечивать наши совместные действия", - заметил Новак.

Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность достижению его полного исполнения, отмечается в сообщении ОПЕК.

Подчеркнуто, что "семерка" продолжит проводить ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая состоится 1 ноября.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно остались на уровнях предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу упала на 12 базисных пунктов - до 13,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник остались на прежнем уровне - 14,1%, 14,28% и 14,65% годовых соответственно.

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