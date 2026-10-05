"Узбекнефтегаз" до 2027 года планирует пробурить еще 40 нефтегазовых скважин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АО "Узбекнефтегаз" планирует в четвертом квартале 2026 года пробурить еще 40 скважин в рамках работ по наращиванию запасов природного газа, сообщает пресс-служба президента страны.

Планы реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли были представлены в понедельник президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

"Глава государства был проинформирован о том, что для наращивания запасов газа расширяются геологоразведочные работы. В частности, в текущем году планируется увеличить объем трехмерной сейсморазведки в пять раз по сравнению с прошлым годом. С начала года открыто пять новых газовых месторождений, в регионах пробурено 80 скважин, в том числе глубоких, достигающих 6 тыс. метров и более. В четвертом квартале планируется пробурить еще 40 скважин", - говорится в сообщении.

Президенту также были представлены планы по изучению перспективных участков, прежде всего глубокозалегающих пластов Устюрта, освоению новых месторождений и повышению эффективности действующих скважин.

На презентации также проанализированы финансовые результаты АО "Узбекнефтегаз" и его крупных предприятий.

Отдельное внимание было уделено проектам по увеличению пропускной способности газотранспортной системы, предусматривающим строительство новых магистральных газопроводов и модернизацию компрессорных станций.

"Реализация этих проектов, в том числе применение современных электродвигателей на отдельных станциях, позволит повысить стабильность поставок и экономить до 125 млн кубометров природного газа в год. Рассмотрены также предложения по источникам финансирования проектов", - говорится в сообщении.

Также Мирзиёев был проинформирован о работе по увеличению объемов производства и финансовому оздоровлению Ферганского нефтеперерабатывающего завода.

Отмечено, что в результате ремонта основных технологических установок производство дизельного топлива на заводе увеличилось на 30%, битума - на 60%, авиакеросина - в пять раз.

"Принимаются меры по обеспечению предприятия стабильными поставками сырья, эффективному использованию действующих мощностей и сокращению задолженности. К концу года загрузку завода планируется повысить с 40% до 65% с последующим ее увеличением", - говорится в сообщении.

Президент дал поручения по повышению результативности геологоразведочных и буровых работ, реализации крупных проектов на основе тщательных расчетов и определенных источников финансирования, а также повышению эффективности предприятий отрасли.