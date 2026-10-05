Гендиректором Red Wings назначен экс-глава аэропорта Красноярска

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Игорь Ивлиев, ранее занимавший должность коммерческого директора.

До этого Ивлиев возглавлял аэропорт Красноярска (с октября 2025 по март 2026 гг. - ИФ), а также занимал руководящие должности в "Аэрофлоте", отметили в пресс-службе Red Wings.

"В новой должности Игорь Ивлиев продолжит реализацию стратегических задач Red Wings, включая развитие маршрутной сети и подготовку к получению и вводу в эксплуатацию новых самолетов российского производства. Поставки воздушных судов ожидаются уже в следующем году", - сказано в сообщении.

Возглавлявший компанию с 2025 года Александр Лебедев переходит на новую позицию в контуре "Ростеха", на какую именно - не уточняется.

Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Парк перевозчика сформирован из более чем 20 региональных самолетов Superjet 100, двух Ту-214 и одного Ту-204, а также трех дальнемагистральных Boeing 777.