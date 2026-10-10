Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

Президент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бизнес продолжает диалог с Минфином о методике планируемого налога на сверхдоходы, аргументируя необходимость изъятия средств из прибыли, а не из оборота, заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК ТВ.

"Минфин идет навстречу, предлагая различного рода смягчения, понимая те сложности, которые возникнут у нас из-за этого налогового маневра", - сказал он.

Ключевым разногласием остается определение налогооблагаемой базы. "Большая нагрузка на бизнес в этой ситуации - это нормально. Но если это из заработанных денег. Нельзя брать деньги авансом, нужно брать с заработанного, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Это сейчас основной предмет дискуссии с Минфином", - сказал он.

Для "Норникеля" расчеты эффекта от введения нового налога "неприятные и заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты". Налог может сказаться не только на секторе, но и на экономике в целом. "Если бизнесмены не будут понимать принципы изъятия доходов, им крайне сложно планировать инвестиционные процессы", - отметил Потанин.

Предложенная Минфином методика не учитывает распределение выручки от реализации различной продукции внутри корзины, считает Потанин. Также она может поставить в сложное положение компании, которые в силу различных обстоятельств, включая санкции, находятся в убытках, несмотря на рост цен на свою продукцию.

Потанин напомнил, что два года назад, при обсуждении налоговых изменений был достигнут "общественный договор". "Мы исходили из того, что будет обещана налоговая стабильность. Пусть будет жесткая нагрузка, но стабильная в течение какого-то периода, ориентированная на прибыль, а не изъятие средств из оборота", - сказал он.

Недостаточная предсказуемость налоговых изменений и рост налоговой нагрузки, по мнению Потанина, в условиях высоких ставок и нехватки ликвидности на рынке приводят к нехватке инвестиций, из-за чего происходит охлаждение экономики. "Мы прошли предел, после которого налоговая нагрузка на бизнес начинает работать против бюджета за счет сокращения инвестиций, прибыли и налоговых доходов бюджета. Инвестиций недостаточно, и это начинает сказываться на экономическом росте", - считает глава "Норникеля".