Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне существующих геополитических рисков и проседающей после роста нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $105,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2391,08 пункта (-0,1%), индекс РТС - 897,62 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие бумаги "Татнефти" (-3,7%, до 651,2 рубля; выплаты - 32,88 рубля на акцию каждого типа), также просели акции "Полюса" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), но выросли бумаги "ВК" (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,1%), "ИКС 5" (+1%), "Яндекса" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 октября, составляет 83,9153 руб. (-98,95 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,1% "префы"), "НЛМК" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,8%), ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин больше нацелен на урегулирование украинского конфликта, чем президент Украины Владимир Зеленский. "Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский", - сказал он журналистам в Вашингтоне. По мнению Трампа, "нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку". "Наверное, они оба хотят закончить сделку, но не знают как. Мы им с этим поможем", - заявил позже президент США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что договоренность РФ и США по российскому дизелю принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители. "ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители, а СМИ, распространяющие "фейк-ньюс", не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа - Америка прежде всего, всегда!" - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник, комментируя договоренности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США. "Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", - подчеркнул он.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС показывают сдержанную динамику после скачка с вечера прошлой пятницы. Российский рынок продолжает реагировать на геополитические сигналы и смягчение санкционного тона США после заявлений о соглашении по экспорту российского дизеля. В конце этой недели истекает месяц с момента подписания Трампом закона о масштабных антироссийских санкциях, в течение которого необходимо принять решение об ограничениях - очередной фактор неопределенности для рынка.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, главным драйвером российского рынка остаются заявления Трампа и заметное усиление давления США на Украину. После телефонного разговора Трампа и Путина Вашингтон временно смягчил ограничения на поставки российского дизельного топлива, а американский президент заявил о необходимости прекращения украинских ударов по российским НПЗ. Дополнительный позитив рынку дали сообщения о том, что администрация США готова пойти значительно дальше: По данным FT и других западных СМИ, Госдепартамент и Пентагон предупредили Киев и европейские страны о возможности приостановить передачу Украине американских разведданных и поставки вооружений, если удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжатся.

При этом американский источник портала Axios отрицал, что на переговорах в Майами подобная угроза Украине была сформулирована напрямую, поэтому пока речь идет именно о сообщениях СМИ, а не об официально объявленном решении Вашингтона, отметил аналитик.

Трамп также объявил о намерении добиться "энергетического перемирия" между Россией и Украиной. Для российского рынка вся совокупность последних новостей воспринимается как повышение вероятности дальнейшей деэскалации и постепенного восстановления переговорного процесса, а также как первый сигнал потенциального смягчения санкционного режима. В то же время говорить о полноценном развороте геополитической ситуации пока преждевременно: Москва официально не подтвердила вступление энергетического перемирия в силу, а Киев заявил о готовности прекратить удары по российской энергетике только при аналогичных действиях со стороны России. Именно эта неопределенность вместе с фиксацией прибыли после резкого роста последних сессий пока сдерживает дальнейшее движение индексов вверх, считает Лозовой.

Индекс МосБиржи пока сохраняет движение вдоль восходящей трендовой линии. Покупателям удалось уверенно вернуть уровень 2300 пунктов, который теперь выступает ближайшей поддержкой, а основная борьба сместилась в район 2400 пунктов. Закрепление выше него откроет дорогу сразу к 2600 пунктам, тогда как возврат ниже 2300 пунктов станет первым сигналом ослабления текущего восходящего импульса, но пока это маловероятно, заключил представитель "Финама".

Фондовые рынки США и Азии

В понедельник в США снизились индексы акций S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,4%), но подрос Dow Jones (+0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал подъем цен на нефть на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, усилившихся на сообщениях об атаке хуситов на международный аэропорт в саудовском Эр-Рияде. Подорожание энергоресурсов подогревает ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Трейдеры оценивают в 21,6% вероятность того, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Шанс повышения ставки в декабре оценивается в 88,5%.

Позднее на этой неделе будет опубликован сентябрьский отчет о динамике потребительских цен (индекс CPI) в США. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают ускорения роста CPI до 3,7% в годовом сравнении с 3,4% в августе.

С началом сезона отчетности внимание участников рынка сфокусировано на корпоративных финансовых результатах. Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний, включенных в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале выросли на 30,6% в годовом сравнении, по данным LSEG. Во вторник финансовые результаты представят Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 5,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,1%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,7%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз в связи с надеждами на смягчение глобального дефицита дизельного топлива благодаря поставкам российского дизеля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве во вторник составила $105,45 за баррель (-1,1% и +1,8% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $92,52 за баррель (-1,3% и +2,1% накануне).

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями их дизельного топлива.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сигналов разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с серьезными атаками на Саудовскую Аравию. Опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и судоходных маршрутов в регионе продолжают поддерживать цены на нефть.

Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу привел к гибели 12 человек, 309 получили ранения, сообщило саудовское управление гражданской авиации.