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"РусГидро" в сентябре провело транзакции цифровыми рублями на сумму более 565 млн руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в сентябре провело около 130 операций в цифровых рублях с физическими и юридическими лицами на общую сумму более 565 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Оплату в новой форме национальной валюты успешно внедрили гарантирующие поставщики группы: "Дальневосточная энергетическая компания", "Красноярскэнергосбыт", "Рязанская энергосбытовая компания", "Дальневосточная генерирующая компания", "Дальневосточная распределительная сетевая компания", "Магаданэнерго", "Южные электрические сети Камчатки", "Теплоэнергосервис", "Якутскэнерго".

Оплатить их услуги цифровыми рублями могут жители Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, республики Саха (Якутии), Красноярского края, Рязанской области и других регионов.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями. "РусГидро" совершило первые тестовые платежи в цифровых рублях в мае 2026 года на сумму 3,2 млн руб.

С 1 сентября 2026 года в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн руб. стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

РусГидро
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