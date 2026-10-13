"Магнит" создал подразделение для развития направления финтех

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" создало отдельное подразделение для развития направления финтех - "бизнес-формат" "Финансовых технологий", говорится в сообщении компании.

Руководителем нового подразделения стал глава финтех-направления "Магнита" Алексей Калиногорский, который работает в компании с 2024 года, а до этого занимал различные должности в Газпромбанке, консалтинговых компаниях McKinsey & Company и Boston Consulting Group.

В сообщении отмечается также, что в компании уже сформирована команда нового подразделения. Так, в нем созданы департаменты развития транзакционных продуктов, развития кредитных продуктов, по развитию и разработке информсистем финансовых технологий, а также управление аналитики финансовых технологий.

Новое подразделение "Магнита" займется, в частности, реализацией финтех-стратегии компании, которая предусматривает развитие линейки финансовых продуктов и сервисов (включая "Магнит Пэй"), их интеграцию в клиентские сценарии. Предполагается, что реализация этих планов приведет к "росту основного бизнеса и созданию новых источников дохода" компании. Правда конкретных планов по работе нового подразделения "Магнит" не раскрывает. Как и ожиданий/прогнозов по его влиянию на основной бизнес компании. Также не раскрываются инвестиции компании в развитие финтех-направления.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По итогам I полугодия 2026 года выручка компании составила 1,88 трлн рублей (рост на 12,8%), показатель EBITDA - 96 млрд рублей (12,1%), чистый убыток - 1,9 млрд рублей (6,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее).

Торговая площадь ритейлера на конец полугодия достигла 11,59 тыс. кв.м. При этом количество магазинов увеличилось до 33,65 тыс.

Капитальные затраты без учета сделок M&A в I полугодии 2026 года уменьшились на 46,4% и составили 36,6 млрд рублей.