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Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ

Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ
Фото: Paul Morigi/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.

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"Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. У них была ошибочная политика в сфере энергетики", - сказал он в эфире Fox News.

Поэтому, по мнению Бессента, "когда они говорят, что нам нельзя работать над снижением цен на дизель (закупая его у России - ИФ), то это полное лицемерие".

Договоренности с РФ он назвал "полезными для американцев", поскольку "это позволит снизить цены на дизельное топливо".

10 октября было объявлено, что Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США по указанию президента Дональда Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

США Скотт Бессент
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