Трамп уверен, что его решение по российскому дизелю - правильное

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность РФ и США по российскому дизелю принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители.

"ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители, а СМИ, распространяющие "фейк-ньюс", не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа - Америка прежде всего, всегда!" - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник, комментируя договоренности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США.

"Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", - подчеркнул он.