Каллас выразила несогласие с приостановкой санкций США против российского дизеля

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Приостановка санкций США в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Москве дополнительные доходы в контексте военных действий, заявила в субботу глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет", - написала Каллас в субботу в соцсети X.

Она сообщила, что 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении свыше 1,5 тыс. лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК.

Ранее в субботу интернет-издание Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщило, что президент США Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Собеседник Axios заявил, что "Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские НПЗ, поскольку эти удары способствуют росту цен на горючее в США".

"После того, как Украина проигнорировала многократные просьбы США остановить удары по российским НПЗ, Трамп решил двигаться вперед", - отмечает издание.

По словам источников Axios, на переговорах, которые провели накануне с Украиной американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, также звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа.