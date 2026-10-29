В Еврокомиссии подтвердили намерение отказаться от импорта российского газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что планы ЕК по отказу от российского газа остаются неизменными.

"Позиция комиссии по этому вопросу очень ясна. Мы ввели запрет на импорт российского газа, который сейчас реализуется. И эта позиция остается", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в четверг на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по энергетике.

Йоргенсен напомнил об энергетическом кризисе в ЕС 2022 года.

"Я работал министром в Дании в феврале 22-го, так что я знаю, каково это – быть министром, которому приходится бояться, не отключат ли газовые краны на следующий день. Нам приходилось составлять списки предприятий, которые мы закроем принудительно, если потребуется", - рассказал еврокомиссар.

По его словам, это была "очень уязвимая ситуация, и мы никогда не должны снова ставить себя в такую ситуацию".

"Так что нет, мы не хотим снова начинать покупать российский газ", - резюмировал Йоргенсен.