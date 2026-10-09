Уиткофф и Кушнер перед встречей с украинской делегацией пообщались с Трампом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этой неделе получили от президента США Дональда Трампа пояснения по теме украинского урегулирования, сообщает в пятницу журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное официальное лицо.

"Уиткофф и Кушнер в четверг встретились с Трампом, чтобы рассказать ему о своих предложениях в преддверии переговоров в Майами. Они хотели получить от президента пояснения по поводу его видения ситуации", - отметил он в соцсети X.

Равид напоминает, что встреча прошла в преддверии стартующих в пятницу двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера в Майами с украинской делегацией.

Помимо Трампа, в разговоре с Кушнером и Уиткоффом участвовали министр финансов США Скотт Бессент и советник американского президента Майкл Нидем.