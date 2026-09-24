РСПП попросил учесть в налоговой базе расходы на защиту объектов и закупку спецсредств

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес готов вкладываться в средства защиты от террористических атак, эти затраты ниже тех, которые приходится нести при восстановлении объектов, но ждет от государства учета расходов на защиту в налогооблагаемой базе, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, предложения объединения сейчас находятся в проработке у Минфина России.

"У нас их (предложений - ИФ) довольно много, - они касаются и отнесения расходов на защиту от БПЛА (...) и от ракетных атак, (...) в целях налогообложения к внереализационным расходам в той или иной пропорции - хотя бы какой-то процент, 50% и так далее. Во-вторых, нужно научиться (учитывать - ИФ) не только эти расходы, прямые, компании, но и расходы на закупку средств активной и пассивной защиты, передаваемых министерству обороны и другим силовым структурам, это тоже расходы. Не должно быть это благотворительностью, которая тоже с точки зрения налогообложения должна учитываться. В-третьих, это ещё и страховые механизмы. Понятно, что рыночных страховых механизмов здесь не может быть, поскольку риски довольно высокие, а перестраховочная компания у нас одна, как известно", - перечислил Шохин возможные изменения в Налоговый кодекс РФ в связи с новыми требованиями к обеспечению безопасности объектов.

Какие именно меры антитеррористической защиты должны применяться, будет определять правительственная подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, напомнил глава РСПП.

Отвечая на вопрос о перспективах создания стандартов антитеррористической безопасности, он сказал: "Сейчас сместилось обсуждение этой темы в подкомиссию Мантурова (первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова - ИФ), которая раз в неделю по четвергам заседает. Там как раз и вырабатываться должны на основе кейсов, анализа конкретных случаев, требования к этому стандарту. То есть отрицания нет, но самого стандарта тоже пока нет".

Даже при появлении стандартов - а они, как подчеркнул Шохин, необходимы, в том числе в контексте указа президента о введении временного управления в тех компаниях, которые не обеспечили должного уровня защиты или не соблюли сроки восстановления критических объектов, - их придется корректировать "в ручном режиме".

"Здесь очень динамично всё меняется. Ещё в начале этого года никто не представлял себе, что могут быть такие массированные атаки и, скажем, защитная сетка и наличие каких-то кинетических антидронов - считалось, что это достаточный уровень защиты. И это могло быть стандартом, который сейчас уже, мягко говоря, вчерашний день в прямом и переносном смысле. Поэтому здесь нужен механизм типа той же подкомиссии Мантурова, которая будет всё время корректировать эти требования", - считает президент РСПП.

Шохин отметил, что из-за развития технологий может наблюдаться тенденция к постоянному росту затрат на защиту, однако даже в этом случае ущерб от атак намного больше, чем затраты на их предупреждение и отражение.

"Бизнес, естественно, заинтересован в том, чтобы эффективная защита была выстроена. Но своими силами он не сможет защитить всё, - значит, это ещё и более жёсткая и эффективная координация, в том числе и с силовыми структурами, и с регионами пролётов", - сказал президент РСПП.

Помимо организационных вопросов, по словам Шохина, необходимо урегулировать и различные нюансы, возникающие при применении защитных средств, например, когда при отражении атаки одним из участников индустриальной зоны обломки повреждают объекты другого.