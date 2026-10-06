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"Инарктика" отметила влияние низкого вылова лососей в РФ на цену красной икры в аквакультуре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Слабая лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году привела к росту цен на красную икру диких лососей. Этот фактор также повлиял и на цену икры, получаемой от выращенной рыбы, заявил заместитель гендиректора компании "Инарктика" Андрей Баранов на вебинаре SberCIB во вторник.

"Корреляции цен на диких тихоокеанских лососевых и аквакультурных форели и атлантических лососей особой нет, это разные продукты, разные рынки, слабо пересекающиеся, - сказал он. - Но если говорить про пересечение, то эти рынки пересекаются по икре. У нас есть бизнес в Карелии, один из продуктов которого - красная икра форели. Здесь мы видим, действительно, влияние на цену, потому что есть спрос, народ приходит, предлагает заключить долгосрочные контракты. И при этом цены явно выше прошлогодних".

По его словам, в этом сегменте компания видит позитивный эффект для производителей. "Но объем у нас не очень большой - десятки тонн. Возможность нарастить производство потенциально есть, но это длинный цикл. Чтобы нарастить сейчас, решение надо было принять года два назад, потому что в Карелии рыба растет достаточно медленно в пресной воде", - пояснил Баранов.

Как сообщалось, в 2025 году выручка "Инарктики" от продажи красной икры составила 145,1 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году.

В этом году, по данным Росрыболовства, вылов диких лососей на Дальнем Востоке составил всего около 100 тыс. тонн против 335 тыс. тонн в 2025 году и 235 тыс. тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тыс. тонн.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Потенциал выращивания рыбы на объектах компании - 50-60 тыс. тонн в год.

В первом полугодии 2026 года реализация рыбы в годовом выражении выросла в 1,6 раза и достигла 13,2 тыс. тонн рыбы. Биомасса рыбы в воде на конец июня 2026 года составила 27,7 тыс. тонн, что на треть больше, чем годом ранее.

Выручка компании в первом полугодии 2026 года составила 13,8 млрд рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инарктика Дальний Восток
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