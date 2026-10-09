Росстат отметил подорожание красной икры в сентябре к августу на 5,8%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В сентябре икра лососевых рыб подорожала к августу на 5,8%, сообщил Росстат. Это самые высокие темпы роста цен на рынке рыбо- и морепродуктов в минувшем месяце.

В августе по сравнению с июлем темпы роста на красную икру были существенно ниже - 2,1%.

Как сообщалось, 2026 год "отмечен" неудачной лососевой путиной. Объем выловленных лососей составил всего около 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в 2025 году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тысяч тонн.

Цены на другие виды рыбной продукции и морепродукты также выросли. Соленая, маринованная, копченая рыба подорожала на 4,5%, мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 2,3%, мороженая неразделанная - на 1,8%, охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород - на 1,6%, мороженые кальмары - на 1,3%, рыбное филе - на 1,2%, соленая сельдь - на 0,9%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 0,7%, рыбные консервы - на 0,6%.