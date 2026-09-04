Росрыболовство прогнозирует, что рынок лососевых в этом году "сожмется" из-за слабой путины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вылов лососей в РФ в 2026 году из-за слабых подходов этой рыбы к дальневосточным регионам может составить не более 110 тыс. тонн, прогнозирует глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Думаю, что если мы 100-105 тыс. тонн в итоге выловим, будет нормально, может 110 тыс. тонн. Посмотрим, как еще Сахалин отработает", - заявил Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Прогноз вылова на 2026 год составлял 227 тыс. тонн.

Как сообщил глава Росрыболовства, пока выловлено около 90 тыс. тонн. "Практически в два с половиной раза хуже, чем в прошлом году. На самом деле, путина уже идет к своему завершению. Конечно, в этом году она совсем неудачная у нас", - посетовал он.

По его оценке, рынок лососевых в этом году "сожмется". "Потребление от этого, конечно, тоже "сожмется", потому что объем будет меньше. Цена уже, мы видим, выше, чем в предыдущие годы. Поэтому спрос будет меньше на эту рыбу", - сказал он.

Шестаков не стал прогнозировать дальнейшую ценовую ситуацию на красную рыбу, отметив, что она будет зависеть от спроса.

Глава Росрыболовства отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждается ли в связи со слабой путиной запрет на экспорт лососей и красной икры. "Сейчас не обсуждается, потому что объем экспорта и так не очень большой. Красную икру мы в целом мало экспортируем", - сказал он.

По его словам, нет планов и по наращиванию импорта. "Рынок дальневосточных лососей очень ограничен. США, Япония и чуть-чуть Канада. Везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи. Планы поставок из этих стран не рассматриваем", - заявил он.

Касаясь перспектив будущего года, Шестаков заявил, что "природа сама все отрегулирует". "С учетом такого глобального потепления у нас сейчас на Камчатку вместо лосося иногда приходит тунец. Конечно, лососю остается мало местного пространства для выживания. В этом году оно гораздо меньше, чем в предыдущие годы, поэтому с точки зрения наращивания объемов природа сама все отрегулирует, - сказал он. - Мы делаем максимально то, что можем, - занимаемся воспроизводством, сохранением запасов".

Вместе с тем для поддержки рыбаков Росрыболовство в настоящее время рассматривает возможность переноса сроков платежей за рыбопромысловые участки, сообщил глава ведомства.

Выловы лососей в РФ существенно колебались в последние годы, но прогноз на этот год - самый низкий. В 2025 году было выловлено 335 тыс. тонн, в 2024-м - 235 тыс. тонн, в 2023-м - 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн. В 2022 году было добыто 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, в 2020 году - 299,2 тыс. тонн, в 2019-м - 498 тыс. тонн.