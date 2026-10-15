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Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Низкий вылов тихоокеанских лососей в РФ в этом году привел к дефициту предложения красной рыбы и икры на внутреннем рынке и росту цен на эту продукцию, сообщается в докладе ЦБ "Региональная экономика".

"К концу сентября 2026 года оптовые цены на горбушу и кету выросли почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года и более чем в 1,5 раза к первому полугодию 2026 года. Стоимость нерки увеличилась на треть как в годовом выражении, так и к первому полугодию 2026 года", - говорится в документе.

Основная причина - дефицит предложения этой продукции. Он сохраняется несмотря на то, что "отдельные рыбопромышленные компании приняли решение об отказе от экспорта красной рыбы и икры, направив весь объем продукции на внутренний рынок", говорится в документе.

Как сообщалось, такое решение, в частности, приняла госкомпания ДРУК ("Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания"). "Весь доступный объем продукции ДРУК направит на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей красной рыбой и икрой", - сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на международном рыбопромышленном форуме в сентябре.

По данным Росрыболовства, в ходе лососевой путины этого года добыто всего около 100 тыс. тонн лососей.

"Вылов лососевых - на многолетнем минимуме. В целом за январь-сентябрь 2026 года он был более чем в три раза ниже аналогичного периода 2025 года и более чем в два раза ниже по сравнению с сопоставимым 2024 годом (вылов лососевых корректно сравнивать между четными и между нечетными годами в связи с жизненным циклом их основного вида - горбуши - ИФ). Основная причина - изменение климатических условий и слабый подход рыбы", - говорится в докладе ЦБ.

Согласно документу, рыбодобывающие компании отмечали, что результаты лососевой путины не покрыли издержки на подготовку к ней. Это привело к ухудшению финансового положения рыболовных предприятий.

Банк России также констатирует рост оптовых цен на минтай и треску более чем в полтора раза с начала года, несмотря на увеличение вылова. Основная причина - высокий экспортный спрос и благоприятная конъюнктура внешнего рынка.

Банк России Илья Шестаков
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