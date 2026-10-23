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Глава NVIDIA на встрече с Токаевым предложил сделать Казахстан хабом мирового Physical AI

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сооснователя и главу компании NVIDIA Дженсена Хуанга, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе встречи Токаев подчеркнул значимость визита президента NVIDIA для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.

"Этот визит имеет для нас большое значение с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству с NVIDIA. Я хотел бы лично поблагодарить Вас за вклад в укрепление нашего партнерства и за то, что Вы делаете для Казахстана", - отметил Токаев.

Президент приветствовал партнерство NVIDIA с компанией Higgsfield. По его словам, Казахстан гордится тем, что компания является частью отечественного технологического проекта.

Глава NVIDIA высоко оценил поставленную стратегическую цель превратить Казахстан в AI-нацию, государство, ориентированное на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Он предложил сделать Казахстан хабом мирового Physical AI.

"Для развития искусственного интеллекта необходимы прежде всего энергетические ресурсы, а также люди, обладающие знаниями в области науки, математики и технологий. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития каждого из этих направлений", - сказал Хуанг.

Он также указал на значительный прогресс, достигнутый за последний год в рамках сотрудничества NVIDIA с Казахстаном, отдельно остановившись на укреплении связей с технологическими компаниями.

"За последний год наше сотрудничество принесло значительные результаты. Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и Казахтелеком, а также поддерживаем Higgsfield - первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе. Это лишь начало долгого пути. Я благодарен за то, что ваша страна решила сотрудничать с нами", - сказал Хуанг.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев NVIDIA Physical AI Firebird AI KZ Ltd Дженсен Хуанг
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