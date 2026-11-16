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За возвращение Хуана на пост главы Nvidia подписались больше 172 тысяч человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники и акционеры Nvidia, а также предприниматели, в том числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск, подписали петицию с требованием вернуть Дженсена Хуана на пост главного исполнительного директора компании.

"Мы пишем это письмо, чтобы выразить благодарность Дженсену Хуану. У нас есть четкое требование к совету директоров: верните Дженсена, пока независимое расследование устанавливает факты, если вы не можете предоставить убедительные доказательства того, что его увольнение было в интересах Nvidia", - говорится в письме к совету директоров компании, прикрепленному к петиции.

Уже более 172 тысяч человек подписали петицию с названием "Поддержим Дженсена". За восстановление Хуана в должности выступили более 90 тысяч акционеров Nvidia и более 71 тысячи сторонников Хуана, а также около 10 тысяч бывших и нынешних сотрудников компании.

Кроме Маска петицию пописали основатель и глава компании Epic Games Тим Суини, гендиректор компании Y Combinator Гарри Тан и другие бизнесмены и предприниматели. Все они требуют не только вернуть Хуана на пост главного исполнительного директора компании, но и привести справедливое независимое расследование и предоставить своевременное объяснение широкой общественности.

Дженсен Хуан 12 ноября ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp., а также покинул совет директоров на фоне скандала вокруг его отношений с предпринимательницей Элис Хуан, потенциально работавшей на разведку КНР. Как пишут СМИ, ее целью было обойти запрет на поставки продвинутых чипов в Китай.

Nvidia SpaceX Китай Илон Маск Дженсен Хуан США
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