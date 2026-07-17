Токаев выступил за создание глобальной экспертной платформы по регулированию ИИ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал создать постоянную международную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в сфере искусственного интеллекта. Он заявил это на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает его пресс-служба.

"Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта", - сказал он.

Президент считает, что возможности ИИ опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его.

"В конечном счете будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности", - заявил президент.

В связи с этим он предложил создать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.