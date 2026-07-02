Токаев отметил приход в строящуюся в Экибастузе Долину ЦОДов Amazon и G4

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Технологические IT-гиганты, среди которых компании Amazon, G42, уже начали занимать места в строящейся в Казахстане Долине центров обработки данных (ЦОД), сообщил, выступая на пленарной сессии совета иностранных инвесторов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы планируем построить долину ЦОД как краеугольный камень для нашей цифровой экономики. Этот флагманский проект уже служит мощным магнитом для глобального капитала и технологических гигантов. Лидеры отрасли, такие как Amazon, G42 и многие другие уже начали занимать свои места в этой системе", - сказал он.

Проект "Долина ЦОДов" реализуется в Экибастузе. Планируется создание крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. Для проекта выделены участки общей площадью 1,4 тысячи га. Казахстан развивает проект "Долины ЦОДов" совместно с американской компанией Firebird, ключевым партнером которой является Nvidia. Потенциал соглашений по проекту оценивается в $10 млрд.

Планируется, что реализация проекта обеспечит не менее $3 млрд экспортной выручки ежегодно, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные технологические компании и укрепит позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых хабов Евразии.

Американская компания Firebird специализируется на создании инфраструктуры для ИИ, развитии дата-центров и высокопроизводительных вычислительных систем. Компания реализует проекты в различных регионах мира и сотрудничает с ведущими технологическими партнерами, включая Nvidia - мирового лидера в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и цифровой инфраструктуры. Решения компании используются в большинстве ведущих мировых суперкомпьютеров и центров обработки данных, а также лежат в основе значительной части современных генеративных моделей ИИ.