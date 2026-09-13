Токаев предложил БРИКС+ объединить национальные центры ИИ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой запустить партнерство БРИКС+ в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для объединения национальных центров ИИ, сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая в Нью-Дели на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс" на тему: "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности", Токаев остановился на роли искусственного интеллекта, который, по его словам, уже трансформирует экономики, общества и глобальный баланс сил.

"Объединив технологические возможности ведущих развивающихся экономик с их масштабом, БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций, инвестиций и устойчивого роста", - отметил президент в своей речи.

Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате БРИКС плюс, сообщил казахстанский лидер.

"В качестве конкретного шага предлагаю запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ, предоставления доступа к лабораториям и научным проектам, а также разработки многоязычных решений", - подчеркнул президент.