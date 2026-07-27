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В Казахстане на курорте Бурабай создадут техногородок для IT-специалистов и бизнеса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Казахстан обсуждает возможность создания технологического городка в курортной зоне Бурабай (Боровое) в партнерстве с международным сообществом Network School, сообщила пресс-служба премьер-министра Олжаса Бектенова.

Бектенов обсудил это с основателем Network School Баладжи Шринивасаном. На прошлой неделе Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и глобальная инициатива Network School заключили соответствующий меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области искусственного интеллекта, инноваций, технологического предпринимательства и развития человеческого капитала.

"В ходе встречи была представлена концепция создания совместно с акиматом и местным сообществом в поселке Бурабай технологического городка Network City. Предполагается строительство модульной инфраструктуры с учетом природного ландшафта и действующих градостроительных решений", - говорится в сообщении.

Площадка может стать центром притяжения для IT-специалистов, предпринимателей и исследователей, объединив возможности для работы, обучения и профессионального общения.

Шринивасан высоко оценил потенциал Казахстана в сфере ИИ и отметил широкие перспективы сотрудничества с глобальными пулами капитала и талантов. Подчеркнуто, что проекты Network School реализуются за счет частных средств, без привлечения государственного финансирования.

"Наш новый кампус (в Казахстане - ИФ-К) станет центром глобального технологического оптимизма, предлагая ускоренное оформление виз, упрощенную процедуру перерегистрации и активный набор талантливых специалистов", - написал Шринивасан в соцсети X.

На встрече рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, подготовки квалифицированных специалистов, развития технологического предпринимательства и поддержки стартапов посредством создания международного инновационного хаба в Акмолинской области с дальнейшим расширением в Alatau City.

На встрече обсудили совместные инициативы, включающие участие в AI Film Festival с призовым фондом от Шринивасана, проведение в рамках международного форума AI & Digital Bridge Network State Conference с участием мировых технологических гигантов.

Network School - международное сообщество, объединяющее предпринимателей, разработчиков, инженеров и исследователей для совместного обучения и работы над технологическими проектами. Формат площадки сочетает образовательные программы, коворкинг, проведение конференций, хакатонов и акселерационных мероприятий. С 2024 года кампус Network School для "цифровых кочевников" действует на территории Малайзии, в штате Джохор, однако в середине июля сообщество привлекло внимание малайзийских властей после появления сообщений о предполагаемых нелегальных мигрантах, которые проживают на территории кампуса.

Баладжи Шринивасан - американский предприниматель, ученый, инвестор, автор книги "Сетевое государство", бывший технический директор криптовалютной биржи Coinbase.

Поселок Бурабай находится в курортной зоне в Акмолинской области Казахстана, которую называют "казахстанской Швейцарией". Курорт находится примерно в 250 км от столицы республики - Астаны.

Казахстан Бурабай Network School Олжас Бектенов Баладжи Шринивасан
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