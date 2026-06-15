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Казахстан подписал с Firebird и NVIDIA соглашения на $10 млрд в рамках проекта "Долины ЦОДов"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Казахстан подписал пакет соглашений в области ИИ с компаниями Firebird и NVIDIA на $10 млрд, сообщила пресс-служба правительства республики.

По ее информации, в понедельник премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном и сооснователями Firebird – генеральным директором Размиком Овакимяном и Александром Есаяном.

Обсуждены вопросы развития национальной AI-инфраструктуры, включая создание высокопроизводительных вычислительных мощностей, размещение современных центров обработки данных и привлечение международных технологических партнеров.

Бектенов подчеркнул, что развитие ИИ и цифровой инфраструктуры является одним из основных приоритетов Казахстана.

"Одним из ключевых цифровых проектов, реализуемых в настоящее время, является "Долина центров обработки данных" в городе Экибастуз. Наша цель - создать площадку для размещения глобальной цифровой инфраструктуры. Мы высоко ценим достигнутые договоренности с партнерами из Firebird и NVIDIA", - приводит пресс-служба слова Бектенова.

Заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на встрече отметил, что проект "Долина ЦОДов" станет одной из ключевых платформ новой экономики ИИ-токенов. Инвестиции в размере $10 млрд позволят создать в стране масштабный вычислительный кластер на базе 100 тыс. новейших GPU-чипов, включая NVIDIA GB300 и Vera Rubin.

"По нашим оценкам, реализация проекта обеспечит не менее $3 млрд экспортной выручки ежегодно, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные технологические компании и укрепит позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых хабов Евразии", - подчеркнул Мадиев.

Американская компания Firebird специализируется на создании инфраструктуры для ИИ, развитии дата-центров и высокопроизводительных вычислительных систем. Компания реализует проекты в различных регионах мира и сотрудничает с ведущими технологическими партнерами, включая NVIDIA – мирового лидера в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и цифровой инфраструктуры. Решения компании используются в большинстве ведущих мировых суперкомпьютеров и центров обработки данных, а также лежат в основе значительной части современных генеративных моделей ИИ.

Как сообщалось, проект "Долина ЦОДов" реализуется в Экибастузе Павлодарской области. Планируется создание крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. Для проекта выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га.

Казахстан Firebird NVIDIA Долина ЦОДов
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