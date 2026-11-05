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Производство продукции товарной аквакультуры за 9 месяцев достигло 314,2 тысячи тонн

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В России производство продукции товарной аквакультуры за три квартала 2026 года составило 314,2 тысячи тонн, что на 42,4 тысячи тонн больше, чем годом ранее, сообщило Росрыболовство.

В частности, производство форели и семги за девять месяцев увеличилось на 32,2% - до 130,5 тысяч тонн (на них приходится более 40% российской аквакультурной продукции).

Положительная динамика отмечена по направлениям ценные гидробионты - рост на 19%, до 91,2 тысячи тонн; осетровые виды рыб - на 6%, до 6,7 тысячи тонн.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказывал о выходе российской аквакультуры на новый этап развития: после продолжительного наращивания объемов отрасли предстоит сделать акцент на интенсивных технологиях выращивания, генетике и селекции, отечественных кормах и посадочном материале, профилактике заболеваний и расширении перечня выращиваемых видов.

Илья Шестаков Росрыболовство
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