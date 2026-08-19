Производство кормов для аквакультуры в РФ в I полугодии выросло в 1,6 раза почти до 75 тыс. т

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Производство кормов для аквакультуры в РФ в первой половине этого года составило 74,7 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (46,2 тыс. тонн), сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) по результатам анализа статистики Росстата.

За последние пять лет производство увеличивалось в среднем в 1,5 раза ежегодно.

По данным ассоциации, сейчас в РФ работает более 30 комбикормовых заводов, в стадии реализации находится несколько крупных проектов мощностью более 200 тыс. тонн продукции в год. Суммарная мощность новых и строящихся проектов оценивается в более чем 400 тыс. тонн в год при нынешней потребности отечественных рыбоводов в 180 тыс. тонн.

"На текущий момент практически достигнуто полное импортозамещение в сегментах кормов для осетровых и карповых видов рыб. В лососеводстве сохраняется умеренный дефицит, - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, процитированный в сообщении. - Вместе с тем, по информации аквакультурных компаний, нестабильное качество все еще остается проблемой отечественной продукции. Отрасль по-прежнему нуждается в действенных мерах поддержки, среди которых можно особо отметить льготные кредиты и субсидии на покупку отечественных кормов, целевые кредиты на ключевые компоненты, используемые для их производства, - рыбную муку, рыбий жир и глютен".

По данным Росрыболовства, производство товарной аквакультуры в РФ в 2025 году выросло до 387,7 тыс. тонн с 380,6 тыс. тонн в 2024 году. Максимальный показатель - 402 тыс. тонн был достигнут 2023 году. В соответствии со стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года производство аквакультуры к этому сроку должно достичь 600 тыс. тонн.

Как сообщалось на совещании по вопросам увеличения производства продукции товарной аквакультуры, которое было проведено Росрыболовством в мае в Ленинградской области, для увеличения производства необходимо переходить на современные технологии выращивания, обратить внимание на высокопродуктивные породы. "Аквакультура должна давать прогнозируемые показатели, непрерывно развиваться и демонстрировать результаты. У нас для этого есть все возможности. Мы должны выйти на новый уровень развития вне зависимости от климатических, погодных условий", - заявлял на мероприятии глава Росрыболовства Илья Шестаков.

На совещании было принято решение предметно рассмотреть проблемные задачи по различным направлениям развития аквакультуры (лососеводству, марикультуре, растительноядным, сиговым видам и др.) и выработать перечень мероприятий для решения вопросов правовой сферы, ветеринарии, субсидирования. В частности, проработать возможность направления части господдержки отрасли на новые технологические решения в области аквакультуры для внедрения лучших мировых практик.