Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре снизился до 4,5 трлн рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2026 года исполнен с дефицитом 4 трлн 525,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-августе 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 4 трлн 834,0 млрд рублей. Таким образом, в сентябре бюджет исполнен с профицитом 308,5 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре составили 59 трлн 662,0 млрд рублей, расходы - 64 трлн 187,4 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2026 года, по данным Казначейства, составил 5 трлн 206,8 млрд рублей (в январе-августе он составлял 5 трлн 799,9 млрд рублей, следовательно, в сентябре был профицит 593,1 млрд рублей) при доходах 25 трлн 952,4 млрд рублей и расходах 31 трлн 752,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-сентябре исполнены с дефицитом 27,1 млрд рублей при доходах региональных бюджетов в 19 трлн 324,7 млрд рублей, расходах - 19 трлн 351,8 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые девять месяцев текущего года исполнены с профицитом 548,5 млрд рублей. Доходы фондов составили 17 трлн 607,4 млрд рублей, расходы - 17 трлн 58,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 159,9 млрд рублей при доходах 3 трлн 163,3 млрд рублей и расходах 3 трлн 3,4 млрд рублей.