Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году до 1,2%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,9%, сохранила прогноз на 2027 год на уровне 1,2%.

ЕК ожидает повышения ВВП Евросоюза на 1,4% как в 2026, так и в 2027 году. Ранее прогнозировался рост на 1,1% и 1,4% соответственно.

Прогноз инфляции в еврозоне на 2026 год повышен Еврокомиссией до 3,2% с 3%, на 2027 год - до 3,1% с 2,3%, в ЕС - соответственно до 3,3% с 3,1% и до 3,2% с 2,4%.

В 2028 году экономика еврозоны вырастет на 1,3%, ЕС - на 1,5%, инфляция составит 2,1% и 2,3% соответственно, прогнозирует ЕК.

"Опасения относительно продолжительных перебоев в мировых поставках энергоносителей в значительной степени оправдались, - говорится в докладе ЕК. - Тем не менее их влияние на экономику пока остается управляемым. Экономическая активность оказалась сильнее, чем ожидалось, и положительная динамика, вероятно, сохранится, несмотря на то что инфляция остается высокой и может оказаться более устойчивой, чем прогнозировалось ранее".

Европа по-прежнему выигрывает от благоприятного глобального инвестиционного цикла, несмотря на слабость внутренних инвестиций. Внешний спрос, особенно в секторах, связанных с быстрым расширением инфраструктуры центров обработки данных, помог смягчить негативные последствия роста стоимости энергоносителей и ужесточения условий финансирования. Потребление также оставалось устойчивым благодаря продолжающемуся, хотя и более медленному, росту занятости и дальнейшему повышению реальной заработной платы.

Базовый прогноз ЕК по-прежнему предполагает умеренный экономический рост в еврозоне при постепенном ослаблении ценового давления.

ЕК улучшила прогноз повышения ВВП Германии на текущий год до 1,3% с 0,6%, на 2027 год - до 1% с 0,9%. Прогнозы для Франции были ухудшены соответственно до 0,4% с 0,8% и до 0,6% с 1,1%.

Экономика Италии вырастет на 1% в этом и на 0,7% в следующем году, Испании - на 2,6% и 2,1%, прогнозирует ЕК.

Как ожидается, безработица в еврозоне в 2026 году составит 6,4%, в 2027 - 6,5%, в 2028 - 6,6%, в ЕС - соответственно 6,1%, 6,2% и 6,1%.

Дефицит бюджета в еврозоне на текущий год прогнозируется на уровне 3,5% ВВП, на следующий - 3,6% ВВП, на 2028 - 3,8%.

Совокупный долг государств еврозоны увеличится до 91,3% ВВП в 2028 году по сравнению с 88,6% ВВП в 2025 году, стран ЕС - до 85,6% ВВП с 82,6% ВВП, прогнозирует ЕК.

Рост мирового ВВП на текущий год прогнозируется на уровне 3,2%, на 2027 и 2028 годы - по 3,6%. Объем мировой торговли, как ожидается, увеличится на 4,1% в 2026 году, на 5% в следующем и на 3,8% в 2028 году.