Disney удвоила чистую прибыль в IV финквартале

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль почти вдвое.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3 октября, составила $2,61 млрд, или $1,51 на акцию, по сравнению с $1,31 млрд, или $0,73 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,77 на акцию. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали этот показатель на уровне $1,67 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 16% - до $25,95 млрд, оказавшись выше прогноза на уровне $25,18 млрд.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, нарастило выручку в минувшем квартале на 17%, до $11,89 млрд. В том числе доходы от подписок увеличились на 19%, от рекламы - на 10%, от продаж контента - на 21%.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 15%, до $10,11 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка увеличилась на 16% - до $4,61 млрд.

С текущего финквартала Disney изменит структуру отчетности, переведя часть потребительских товаров в сегмент развлечений.

Компания ожидает двузначного роста скорректированной прибыли на акцию в начавшемся 2027 фингоду и рассчитывает к 2029 фингоду обеспечить экономию годовых расходов в размере $3 млрд.

Disney также повысила дивиденды на 33% - до $2 на акцию. Они будут выплачены двумя равными траншами 22 января и 13 июля следующего года. Реестр акционеров закроется 16 декабря 2026 года и 11 июня 2027 года соответственно.

Акции компании дешевеют на 1,5% на предварительных торгах во вторник.