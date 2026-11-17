Ценовые ожидания предприятий РФ в ноябре снизились второй месяц подряд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились второй месяц подряд, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний.

Ожидания в ноябре уменьшились до 18,6 пункта с 20,7 пункта в октябре и 21,9 пункта в в сентябре. Этот показатель в ноябре оказался ниже уровня III квартала 2026 года (21 пункт), но выше уровня II квартала 2026 года (17,1 пункта).

Снижение ценовых ожиданий предприятий отмечалось почти во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства. Заметнее всего снизились ценовые ожидания в электроэнергетике и водоснабжении после повышенных уровней августа - октября 2026 года, отмечает ЦБ.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в ноябре уменьшился - до 4,5% с 6,0% в октябре. Наименьший прирост цен ожидается в добыче полезных ископаемых (2,4%), наибольший - в розничной торговле (7,6%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан Банк России опубликует 19 ноября.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 18 декабря.