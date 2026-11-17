Индекс Мосбиржи превысил 2500п на фоне отскока нефти и ожиданий саммита АТЭС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник отскочил вверх вместе с нефтью (январский фьючерс на Brent превысил $93 за баррель после утреннего падения ниже $91,5) и на ожиданиях встречи 19 ноября глав России, США и Китая на саммите АТЭС. Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов после отката утром в район 2450 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2501,98 пункта (+1%), индекс РТС - 955,91 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги Совкомбанка (+4,7%), "Ростелекома" (+4,2%), "Совкомфлота" (+4,2%), "АЛРОСА" (+3,2%), "Газпрома" (+2,6%), "Т-Технологии" (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 ноября, составил 82,4529 руб. (-6,14 копейки).





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