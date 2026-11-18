Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2755 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,64 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Давление на рубль в следующем году усилится, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"В 2027 году мы ожидаем усиления давления на рубль. Одним из самых значимых факторов станет предполагаемое снижение цены отсечения Urals в бюджетном правиле с $59 до $50 за баррель, - прогнозирует эксперт. - При прочих равных это увеличит покупки валюты для пополнения ФНБ либо сократит ее продажи, уменьшив поддержку рубля со стороны бюджетных операций. Однако масштаб эффекта будет зависеть от фактических нефтегазовых доходов и совокупного объема валютных операций государства. Если государство увеличит покупку валюты с рынка в резервы, это приведет к более слабой динамике рубля".

Потавин ожидает, что в ближайшие месяцы драма вокруг отношений США и Ирана завершится и цены на нефть могут снизиться. Соответственно, поддержка рубля со стороны высоких объемов продаж валюты экспортерами сократится.

"Эти два фактора говорят не в пользу крепкого курса российского рубля, - подчеркивает аналитик "Финама". - В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара в 2027 году будет около 88 руб./$1, а прогноз на конец года по USD/RUB - район 92 руб./$1, что относительно текущих уровней означает ослабление около 12%".

Цены на нефть

Нефть дешевеет в среду утром на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов энергоносителей в США.

По оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,3 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 351 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 по Москве.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 составляет $92,47 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,55%, до $84,66 за баррель.

Сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть.

Накануне оба сорта подорожали на сигналах обострения конфликта между США и Ираном, несмотря на продолжение переговоров Тегерана с посредниками из Омана и Катара.