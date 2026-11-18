Правительство сможет тратить доходы от авиапромсбора на поддержку российских самолетов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Средства федерального бюджета в 2027 году по решению правительства РФ могут направляться на поддержку производства, поставку и эксплуатацию отечественных самолетов в пределах поступлений от нового авиапромышленного сбора, следует из поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Текст законопроекта (№615-9), подготовленный ко второму чтению, размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно новой норме, средства федерального бюджета в случае и в пределах поступления дополнительных доходов федерального бюджета от взимания авиапромышленного сбора могут быть направлены на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на производство, поставку и эксплуатацию отечественных воздушных судов.

Средства будут выделяться в рамках госпрограмм "Развитие транспортной системы" и "Развитие авиационной промышленности". В редакции первого чтения такого положения не было.

Как сообщалось накануне, Минпромторг РФ подготовил пакет законопроектов, предусматривающих введение сбора с авиапассажиров для поддержки поставок новых отечественных самолетов. Согласно материалам ведомства, размер авиапромсбора составит 500 руб. с пассажира рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. - иностранных. Собранные средства будут направляться в федеральный бюджет.

Сбор может быть введен в РФ в 2027 году, мера направлена на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300, сообщалось в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.