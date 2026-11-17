Аэропорты РФ будут перечислять авиапромсбор за иностранных перевозчиков, компенсируя затраты из тарифа

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил пакет законопроектов, предусматривающих введение сбора с авиапассажиров для поддержки поставок новых отечественных самолетов. Согласно материалам ведомства, размер авиапромсбора составит 500 руб. с пассажира рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. - иностранных.

Собранные средства будут направляться в федеральный бюджет. При этом в случае с иностранными авиакомпаниями предложен следующий порядок: перечислять сборы будут не они, а обслуживающие их российские аэропорты - которые впоследствии будут возмещать возникшие расходы за счет тарифов на обслуживание.

Авиапромсбор не будет включаться в стоимость билетов по субсидируемым тарифам. Кроме того, планируется установить нулевую ставку НДС в части уплаты сбора на внутренних рейсах.

Сбор может быть введен в РФ в 2027 году, мера направлена на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300, сообщалось в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Переход на новые типы воздушных судов "требует от авиакомпаний серьезных вложений", в том числе в подготовку пилотов и технических специалистов, создание запасов комплектующих, организацию техобслуживания и ремонта, отмечают в Минтрансе, который, как ожидается, выступит оператором собираемых средств. "При этом новая техника должна быть экономически доступна перевозчикам, чтобы обновление парка не приводило к существенному росту стоимости авиаперевозок", - заявили в ведомстве. Сбор вводится, чтобы не допустить "неконтролируемый рост цены перевозки, а также для создания экономически эффективной стоимости техники", добавили в Минпромторге. Предлагаемая поддержка "будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке авиаперевозок", заверили в "Аэрофлоте".

Поставка 258 самолетов финансируется с привлечением средств коммерческих банков - лизинговые компании, которые будут финансировать эти сделки, "вынуждены прибегать к заимствованиям по довольно высоким ставкам", отмечает исполнительный директор "АвиаПорта" Олег Пантелеев. "В этих условиях удорожание объекта лизинга будет весьма существенным, за два десятка лет цена может возрасти в несколько раз, - прогнозирует эксперт. - За счет того, что лизингодатели часть денег возьмут не под высокий процент в банке, а получат из средств сбора, получится снизить величину лизингового платежа. Потратив относительно небольшую сумму сегодня, пассажир будет в последующие два десятилетия экономить в сравнении со сценарием, когда новые самолеты финансируются на чисто рыночных условиях".

Сертификация и старт серийного выпуска МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике, по последним официальным данным, запланированы на 2027 год. Первые поставки уже сертифицированного Ил-114-300 ожидаются в декабре 2026-го. Модернизированные Ту-214 пока что выпускаются "в интересах специального заказчика", поставки коммерческим авиакомпаниям начнутся в 2027 году, говорил глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха.