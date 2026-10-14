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Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год

Новый прогноз ЦБ даст после октябрьского опорного заседания по ставке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на 2026 и 2027 годы, пообещав представить новую оценку по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке в октябре.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение годовой инфляции к целевому уровню 4%. Прогноз инфляции в составе среднесрочного прогноза Банка России будет опубликован по итогам опорного заседания по ключевой ставке 23 октября 2026 года", - говорится в комментарии ЦБ.

В аналогичном документе с оценкой инфляции за август Банк России отмечал, что в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем (июльский прогноз).

Годовая инфляция стране превысила верхнюю планку прогноза ЦБ в первую неделю октября на фоне повышения тарифов. Этот показатель на 12 октября, исходя из расчетов на основе данных Росстата, вырос до 7,22% с 7,13% на 5 октября и 6,35% на конец сентября.

Хроника 07 июня 2024 года – 14 октября 2026 года Инфляция в России
Банк России Росстат ЦБ РФ
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