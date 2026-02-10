Поиск

РСХБ увеличил чистый операционный доход в 2025 году на 25%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2025 году увеличил чистый операционный доход на 25% до 175-180 млрд рублей, , заявил глава РСХБ Борис Листов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, уровень просроченной задолженности (NPL 90+) на 1 ноября 2025 года составил 2,2%.

РСХБ в 2025 году направил на кредитование сезонных работ в агропромышленном комплексе 920 млрд рублей, что на 15% превышает показатель 2024 года.

Одним из основных направлений финансирования является поддержка агроэкспорта. Объем выдач экспортерам в 2025 году превысил 760 млрд рублей, сказал Листов.

Выдачи кредитов на покупку сельхозтехники и оборудования в прошлом году составили 67 млрд руб. "Вместе с нами работает по этому направлению также наша дочерняя лизинговая компания. Общий объем портфеля кредитов банка и лизинговой компании, направленных на эти цели, превышает на сегодняшний день 175 млрд рублей", - сказал глава РСХБ.

Страховая "дочка" банка возместит аграриям 5,4 млрд рублей убытков, связанных с режимом чрезвычайной ситуации по засухе, заморозкам и граду, которые были введены в 2025 году на территории Ростовской области и Краснодарского края. "На сегодняшний день в сельском хозяйстве страхуется только 19% посевной и 47% поголовья скота. Мы считаем, что у этого финансового инструмента снижения рисков есть еще большой потенциал", - отметил Листов.

Всего в 2025 году РСХБ выдал аграриям более 2 трлн рублей.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам 2025 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

