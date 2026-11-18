ЕБРР выделил узбекскому производителю удобрений Ifoda $10 млн на пополнение капитала

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития утвердил предоставление кредита в размере $10 млн узбекской компании Ifoda, занимающейся производством и дистрибьюцией удобрений, для финансирования потребностей в оборотном капитале и реструктуризации баланса, сообщил банк.

Совет директоров ЕБРР утвердил выделение займа 17 ноября.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности компании за счет улучшения эффективности использования оборотного капитала и поддержки расширения ассортимента удобрений с более высокой добавленной стоимостью. Проект также будет способствовать расширению возможностей трудоустройства людей с инвалидностью и гендерного равенства (за счет внедрения гендерной политики, системы отчётности по вопросам гендерного равенства и приверженности принципам расширения прав и возможностей женщин ООН).

Ifoda Agro Kimyo Himoya основана в 1997 году, является ведущим частным производителем и дистрибьютором удобрений и средств защиты растений в Узбекистане. Компания управляет тремя производственными площадками и дистрибьюторской сетью из 44 региональных филиалов.

Узбекистан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 октября 2026 года, банк профинансировал в стране 225 проектов, инвестировал в общей сложности 6,8 млрд евро, в настоящее время реализует 127 проектов и имеет активный портфель в размере 3,6 млрд евро.