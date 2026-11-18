ЦБ намерен предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 г.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ планирует предоставить возможность нерезидентам с ноября 2027 года открывать счета на платформе цифрового рубля, говорится в презентации регулятора.

"В системах дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложениях банков можно будет открывать счета цифрового рубля для данной группы клиентов", - сказано в презентации.

Кроме того, с марта 2027 года счета цифрового рубля смогут открывать нотариусы, адвокаты, оценщики и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн руб. стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Сейчас открывать счета цифрового рубля могут только резиденты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября сообщала, что количество открытых счетов цифрового рубля составляет 270 тыс., из них 15 тыс. принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. К платформе подключено 36 кредитных организаций, часть их них присоединились не из-за обязанности по закону, а в добровольном порядке.