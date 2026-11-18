СЕО "Циана" сказал, что не в курсе возможных оферт Альфа-банка

По его словам, оферта "Т-Технологий" по-прежнему находится в ЦБ, в "Циан" она еще не поступила

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МКПАО "Циан" Дмитрий Григорьев сообщил, что компании неизвестно о предложениях и офертах Альфа-банка, связанных с потенциальным вхождением финорганизации в капитал группы.

"Про предложение, оферту Альфа-банка ничего не известно в том плане, что нет никакой информации у компании, есть ли оферта, находится ли она на рассмотрении в ЦБ. Такой информации на данный момент нет", - сказал он на Дне инвестора.

По поводу оферты "Т-Технологий" Григорьев сказал, что она пока не поступала в компанию. "Оферта, как мы понимаем, находится на рассмотрении в ЦБ и еще не поступала в компанию. После ее получения в установленном порядке должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию. Далее каждый акционер сам принимает решение по оферте", - пояснил он.

"Т-Технологии" 6 ноября сообщили, что подготовили и направили на согласование в ЦБ добровольную оферту на выкуп до 100% "Циана" по 993,05 рубля за акцию; при этом сделка интересна потенциальному инвестору лишь в рамках приобретения не меньше контрольной доли.

Также на этой неделе "Коммерсантъ" сообщил, что после анонсирования оферты "Т-Технологиями" переговоры о приобретении доли в "Циан" начал Альфа-банк.