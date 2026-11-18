"СПБ биржа" хочет оценить реальный спрос на торги фьючерсами на заблокированные акции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" не отказывается от идеи запуска торгов поставочными фьючерсами на заблокированные иностранные акции, но остаются вопросы спроса и дисконта в этом сегменте, сообщил гендиректор площадки Евгений Сердюков в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

"Вопрос с повестки дня не снят. Но движемся к этому постепенно", - сказал он журналистам.

"Сложностей нет. Был бы спрос, и еще вопрос в ценообразовании. Мы видим, как проходят торги заблокированными бумагами в рамках группы "Московской биржи". Они не активные, единичные какие-то сделки, и с большим дисконтом. Нужны ли такие условия для участников рынка?" - добавил он.

О проработке возможности запуска торгов поставочными производными финансовыми инструментами на заблокированные иностранные акции "СПБ биржа" сообщила в августе.

"Мы рассматривали два варианта: торги непосредственно заблокированными акциями или поставочными производными финансовыми инструментами на заблокированные ценные бумаги. Мы проанализировали опыт торгов заблокированными акциями на площадке наших коллег. Он показывает, что бумаги торгуются с большим дисконтом, ликвидность крайне низкая, а сам сегмент нишевый", - говорил тогда Сердюков.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ноябре 2023 года внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.