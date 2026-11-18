Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 10 по 16 ноября на 0,09%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 10 по 16 ноября выросли на 0,09% относительно предыдущей недели после того, как снижались на 0,78% с 3 по 9 ноября, на 2,04% с 27 октября по 2 ноября, на 1,63% с 20 по 26 октября, на 0,69% с 13 по 19 октября, до этого символически росли на 0,01% с 6 по 12 октября, поднимались на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 16 ноября составил 15,34% при общей инфляции за этот же период в 6,53%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 ноября была на уровне 74,15 руб. (на 9 ноября - 74,11 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 70,04 руб. (70,01 руб.), АИ-95 - 76,33 руб. (76,29 руб.), АИ-98 - 104,15 руб. (103,97 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 10 по 16 ноября выросли на 0,49% после повышения на 0,33% с 3 по 9 ноября, снижения на 0,15% с 27 октября по 2 ноября, на 0,05% с 20 по 26 октября, на 0,09% с 13 по 19 октября. До этого ДТ дешевело на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 14,08%.

Средняя цена ДТ в стране на 16 ноября равнялась 87,09 руб. за литр (на 9 ноября - 86,63 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).