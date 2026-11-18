Росстат отметил подорожание огурцов за неделю на 10%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на фрукты и овощи с 10 по 16 ноября повысились на 1,7%, сообщил Росстат. Неделю назад рост цен составил 1,6%.

Сильнее всего подорожали на 10% (на 9,4% неделей ранее). Помидоры стали дороже на 3,1%, капуста - на 1,1%, лук - на 0,8%, бананы - на 0,6%, морковь - на 0,5%, свекла - на 0,4%, картофель - на 0,2%.

В то же время цены на яблоки снизились на 0,9%.

С начала года цены на свеклу стали больше на 16,8%, морковь - на 15%, лук - на 14,8%, помидоры - на 11,2%, картофель - на 9,8%, капусту - на 9,3%, бананы - на 6,7%.

Цены на яблоки в настоящее время на 9,2% ниже, чем в начале года, на огурцы - на 26%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.