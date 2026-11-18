Индекс МосБиржи просел ниже 2470 пунктов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду снизился на фоне подешевевших металлов и нефти (январский фьючерс на Brent откатился ниже $92 за баррель) и отсутствия воодушевляющих геополитических новостей с саммита АТЭС; инвесторы теперь ожидают итогов предстоящей в четверг трехсторонней встречи глав России, США и Китая "на полях" саммита.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2470 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,3% до 2469,93 пункта, индекс РТС снизился на 1% до 946,25 пункта. Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Полюса" (-3,1%), "Норникеля" (-2,8%), МКБ (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-2,5%), "Эн+ груп" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 ноября, составил 82,2281 рубля (-22,48 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Русала" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), "Хэдхантера" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "Роснефти" (-1,1%), "ИКС 5" (-1,1%), "ВК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "ФосАгро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 20 ноября обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации о размере дивидендов за 9 месяцев 2026 года, сообщила компания. Как сообщалось, по итогам 9 месяцев НК получила 299,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года). По итогам июля-сентября чистая прибыль составила 146,3 млрд рублей (+33,8% ко II кв. и рост в 3,8 раза к III кв. 2025 года). По итогам первого полугодия "Татнефть" направила на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по РСБУ за период (32,88 рубля на акцию). Если компания сохранит такой коэффициент выплат, дивиденд за III квартал может составить 31,4 рубля на акцию.

Подорожали в среду акции "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Северстали" (+0,1%).

МКПАО "Циан" (+0,4%) в III квартале 2026 года нарастило выручку на 16,2%, до 4,7 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 26% и составила 1,4 млрд рублей; рентабельность показателя составила 30,3% против 27,9% годом ранее. Результаты отчетного квартала оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку на уровне 4,8 млрд рублей и скорр. EBITDA в размере 1,5 млрд рублей при рентабельности 31,6%.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании делового саммита АТЭС, что ожидает большую потенциальную пользу от запланированной трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС. В современном турбулентном мире, отметил он, в условиях фрагментации глобальной экономики, роста военно-политических рисков крайне востребованы единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, партнерство, а не изоляция, диалог, а не ультиматум.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров обсуждали трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, но никакой "сверки часов" между ними не было.

AP сообщило со ссылкой на американского чиновника, что Трамп намерен провести в четверг двустороннюю встречу с Путиным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встречу лидеров России-США-КНР в Шэньчжэне запланировано не более часа. Также Песков сообщил, что полноформатных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября не планируется.

По словам Ушакова, двусторонняя встреча Путина и Трампа планируется после пленарного заседания саммита АТЭС.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций в среду снизился на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив урегулирования украинского конфликта и ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры. В китайском Шэньчжэне проходит саммит АТЭС, в рамках которого Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, США и Китая. При этом заявления заместителя главы Пентагона США Элбриджа Колби с критикой ударов Украины вглубь российской территории не оказывают заметной поддержки настроениям инвесторов. Несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты, существенного прогресса в переговорах пока нет, а обмен ударами между Россией и Украиной продолжается. Отсутствие конкретных договоренностей по урегулированию конфликта сдерживает восстановление российского рынка.

Индекс МосБиржи откатился от ключевого сопротивления 2500 пунктов. В случае улучшения рыночных настроений преодоление этого уровня может создать предпосылки для дальнейшего роста индекса. В то же время сохранение негативного новостного фона повышает риски продолжения снижения с возможным возвращением индекса в диапазон 2200-2350 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду просел, не дождавшись значимых геополитических сигналов с саммита АТЭС.

"Европлан" (+7,5%, до 724,6 рубля) в среду рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 87 рублей на бумагу с доходностью после взлета котировок на уровне 12% и закрытием реестра 8 января 2027 года. Акции нефтяных компаний в среду находились под давлением подешевевшей нефти, а также отсутствия конкретных воодушевляющих новостей после переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, отметила аналитик.

Котировки нефти Brent пытаются устоять выше района краткосрочной поддержки $91,5 за баррель, ощущая нисходящее давление со стороны данных API о скачке запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,28 млн баррелей. Инвесторы, однако, также учитывают в ценах сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на восстановление поставок нефти по альтернативным Ормузскому проливу маршрутам, констатировала аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от районов сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно. Участники рынка не получили конкретики после переговоров лидеров России и Китая на саммите АТЭС, в связи с чем сохраняют осторожность перед трехсторонней встречей в четверг лидеров США, РФ и Китая, заключила Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций, просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снизились на 0,8-1,1%), в США нет единого вектора (к 19:00 по Москве индексы S&P 500 и Dow просели на 0,2-1,1%, Nasdaq подрос на 0,2%).

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября 2023 года, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Евросоюза. Инфляция ускорилась с 3,8% в сентябре. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снижаются на данных о росте запасов сырья в США.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 1,3% до $91,98 за баррель (+0,8% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% до $84,21 за баррель (+0,3% накануне).

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина за неделю выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,209 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 106 тысяч баррелей.

Напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть. Силы обороны Бахрейна сообщили в среду, что их средства противовоздушной обороны перехватили атаки Ирана на территорию страны, где базируется Пятый флот ВМС США.

Иранская армия заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по используемой вооруженными силами США авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Удары были нацелены на американские беспилотные летательные аппараты и ракетные установки, размещенные на авиабазе. Чуть ранее Кувейт сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают массированную атаку беспилотников.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 49,97 млрд рублей (из них 9,44 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,84 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").