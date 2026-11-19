Нормы о реестре нарушителей ККТ и передаче данных о безналичных покупках в ФНС прошли II чтение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки, по которым ФНС будет вести реестр систематических нарушителей правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ) и получать от банков в течение часа сведения о безналичных покупках, а освобождения от применения касс перестанут действовать для ряда предпринимателей при обороте от 1 млн рублей в месяц.

Нормы о ККТ были внесени ко второму чтению в законопроект № 619-9 об особенностях исполнения бюджета в 2027 году.

Реестр нарушителей

Сейчас за неприменение ККТ компании и ИП несут административную ответственность по ст. 14.5 КоАП, отдельного реестра нарушителей закон не предусматривает. Законопроект вводит в закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" понятие реестра нарушителей, это совокупность сведений о лицах, систематически нарушающих требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Компанию или ИП внесут в реестр нарушителей, если в течение года после первого штрафа за неприменение ККТ их оштрафуют за это нарушение не менее трех раз и число штрафов составит не меньше одной пятой от количества их касс. Например, у сети с 20 кассами для этого должно набраться четыре штрафа за год. Без зарегистрированной кассы достаточно трех случаев за год.

Оператора маркетплейса внесут в реестр, если он не применил ККТ на сумму от 10% годовых расчетов. Сведения исключаются из реестра через 90 дней, если за это время нарушитель не будет снова привлечен к ответственности, в противном случае срок продлевается еще на 90 дней.

Компаниям и ИП из реестра будет запрещено предлагать товары и услуги на собственных сайтах и других интернет-ресурсах, но продавать через маркетплейсы и сервисы объявлений им не будет запрещено.

Законопроект также обязывает организаторов массовой торговли (собственников объектов площадью от 3 тыс. кв. м, которые предоставляют торговые точки не менее чем десяти лицам) не допускать на свои площади торговцев, которые обязаны применять ККТ, но не имеют зарегистрированной кассы, а также торговцев из реестра нарушителей. С ними организатор торговли обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор в течение 40 дней. Требование о расторжении договора с торговцами без кассы не распространяется на управляющие рынками компании. Действующие договоры аренды нужно привести в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2028 года.

Реестр нарушителей будет вестись с 1 февраля 2027 года. Обязанности организаторов массовой торговли вступят в силу с 1 марта 2027 года, запрет на размещение предложений в интернете и блокировка сайтов в случае нарушения - с 1 июня 2027 года.

Освобождения от ККТ

Сейчас закон о ККТ позволяет работать без кассы при ряде видов деятельности и для ряда категорий продавцов независимо от оборота. Законопроект вводит ограничение: если сумма расчетов компании или ИП за календарный месяц по всем видам деятельности составит 1 млн руб. и более, эти освобождения перестанут действовать для них на следующие шесть месяцев. Если в течение этого срока оборот снова достигнет 1 млн руб., срок продлится еще на шесть месяцев.

Ограничение затронет продажу газет и журналов, питание в школах, разносную торговлю, торговлю в киосках, прием вторсырья и бытовые услуги. Также оно коснется сельхозпроизводителей на ЕСХН, торгующих на рынках и ярмарках, ИП на патенте, в том числе сдающих в аренду жилье, ТСЖ и садоводческих товариществ, школ, спортклубов, домов культуры, сельских аптек, библиотек и операторов муниципальных парковок.

Новое правило не распространяется на самозанятых, продавцов в отдаленных и труднодоступных местностях и в населенных пунктах в зоне военного положения.

Сейчас в местностях, удаленных от сетей связи, а также на территориях военных объектов, объектов ФСБ, госохраны и внешней разведки можно применять ККТ без онлайн-передачи данных в налоговые органы. По законопроекту, в удаленных местностях это правило сохранится только для расчетов наличными, при безналичной оплате данные нужно будет передавать онлайн. На военных и других перечисленных объектах порядок не изменится.

Отмена освобождений при обороте от 1 млн руб. в месяц и ограничение для удаленных местностей вступят в силу с 1 января 2028 г.

Чеки при безналичной оплате

Сейчас продавец обязан при каждом расчете выдать чек на бумаге или направить его на телефон или электронную почту покупателя. По законопроекту, при безналичной оплате продавец сможет этого не делать, если чек содержит идентификатор безналичной оплаты и передан в ФНС через оператора фискальных данных. ФНС передаст чек в банк покупателя, а банк будет хранить его в своем информационном ресурсе в течение трех лет и бесплатно предоставлять клиенту. Покупатель вправе потребовать бумажный или электронный чек, а также запретить передачу своих чеков в банк. Правило не распространяется на операции с цифровыми рублями.

Право не выдавать чек при безналичной оплате будет применяться с 1 сентября 2028 года.

Данные банков для ФНС

Законопроект вводит норму, по которой банки и ЦБ будут обязаны в течение часа после расчета передавать в ФНС сведения о безналичной оплате гражданами товаров и услуг компаний и ИП. Это касается оплаты картой, переводом, электронными деньгами и через Систему быстрых платежей. Такие же сведения банки будут передавать о расчетах между компаниями и ИП с использованием корпоративных карт и других электронных средств платежа.

Сейчас информацию о покупках ФНС получает только от продавцов через кассы.

Сведения в ФНС будут передаваться банками бесплатно с указанием ИНН отправителя и получателя денег, они могут передаваться также через операционный центр Национальной системы платежных карт. ИНН покупателя банк будет передавать только с его согласия. Согласие можно дать и отозвать в любой момент через ФНС.

Банки также будут ежемесячно сообщать в ФНС о клиентах, принимающих безналичную оплату, и об их платежных терминалах.

Передача банками сведений о расчетах вводится поэтапно: для системно значимых банков по расчетам с использованием платежных карт с 30 сентября 2027 года, для остальных банков и остальных безналичных расчетов - с 1 марта 2028 года До этого банки могут передавать сведения в добровольном порядке. Ежемесячная передача сведений о клиентах и терминалах начнется с 30 июня 2028 года.